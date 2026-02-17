Monaco y a cru

Malgré le brio de Philipp Köhn et la bravoure de Denis Zakaria, l’AS Monaco n’a pas déjoué les pronostics. Les Monégasques ont été battus 3-2 par le PSG en match aller des barrages.

Les deux Suisses et leurs coéquipiers ont, toutefois, eu le droit de rêver. Les Monégasques ont, en effet, mené 2-0 à la 18e grâce à un doublé de l’Américain Folarin Balogun avant que Philipp Köhn ne détourne un penalty de Vitinha à la 22e... Avec un scénario aussi improbable, l’AS Monaco a pu croire que l’impossible serait possible, qu’il pouvait effectivement éliminer le tenant du titre. D’autant plus que le PSG devait perdre son Ballon d’Or Ousmane Dembélé, touché au mollet et remplacé à la 26e.

Seulement, son remplaçant Désiré Doué, décrié pour son individualisme forcené vendredi lors de la défaite 2-1 à Rennes, a été l’homme du match avec un doublé (29e et 67e) et une implication décisive sur le 2-2 d’Achraf Hakimi à la 41e. L’expulsion d’Alexandre Golovine juste après la pause pour une intervention malheureuse sur Vitinha devait placer les Monégasques dans une situation impossible. A dix contre onze, ils n’avaient pratiquement aucune chance de rester à la hauteur du PSG.

Vinicius décisif et insulté

A Lisbonne, Vinicius a été le personnage central d’un match qui a souri au Real Madrid face à Benfica (1-0) . Le Brésilien a inscrit l’unique but de la rencontre à la 50e sur une frappe magnifique dans la lucarne avant d’avoir été, assure-t-il, victime d’injures racistes de la part de l’Argentin Gianluca Prestianni. L’arbitre François Letexier a alors interrompu la partie pendant près de dix minutes, avant de décider de la faire reprendre sans autre sanction.

Comme le PSG, le Real a fait un pas sans doute décisif vers la qualification avec ce succès à l'extérieur. Le Borussia Dortmund de Gregor Kobel a, également, réussi une très belle opération. Les Allemands ont battu l'Atalanta 2-0, un résultat qui leur permet d'aborder le match retour à Bergame avec un réel optimisme. Surtout avec un Gregor Kobel aussi rassurant dans les buts.

/ATS