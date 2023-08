Mondial dames: la Suisse à l'assaut de l'Espagne

L'équipe de Suisse dames va tenter ce matin dès 07h00 de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du monde. Elle devra pour ce faire battre l'Espagne à l'Eden Park d'Auckland.

Sur le papier, ce 8e de finale était annoncé. Toutefois, il aurait dû se dérouler à Wellington si, comme on pouvait le penser, l’Espagne avait terminé à la première place de son groupe et la Suisse derrière la Norvège. Mais une vérité demeure: l’Espagne sera bien la grande favorite de cette rencontre.

Inga Grings et ses joueuses admettent cet état de fait. Joueuse du FC Barcelone, Ana Maria Crnogorcevic, l’internationale la plus capée avec ses 150 sélections, souhaitait ainsi rencontrer avant tout le Japon à ce stade de la compétition. Mais c’était sans compter la déroute 4-0 concédée par la Roja face aux joueuses nippones dans une rencontre qu’elle n'a peut-être pas voulu remporter à tout prix.

Les idées claires

Les Suissesses connaissent la marche à suivre pour créer la surprise. Bien défendre devant une Gaëlle Thalmann toujours invaincue dans cette Coupe du monde en trois rencontres. Avoir, ensuite, les idées claires en phase offensive.

Après les deux buts - dont un penalty - lors du premier match contre la Jamaïque, les Suissesses sont restées 'muettes' tant devant la Norvège que devant la Nouvelle-Zélande. Elles ont manqué singulièrement de discernement dans les trente derniers mètres alors que le décalage avait été provoqué et le surnombre établi.

Illusoire

Miser sur un 0-0 pendant 120 minutes dans l'attente de la séance des tirs au but semble bien illusoire. Mais le fait d’avoir assuré la qualification pour les 8es de finale, un objectif avoué que n’ont pas atteint l’Allemagne, l’Italie et le Brésil, peut, peut-être, libérer les joueuses, aider à faire disparaître cette retenue qui était bien perceptible à l’approche du but adverse.

Les Suissesses mesurent parfaitement l’enjeu. Une qualification ferait oublier la défaite 1-0 concédée à Vancouver devant le Canada lors de la Coupe du monde 2015. Elle leur offrirait, par ailleurs, un quart de finale 'jouable' contre le vainqueur de la rencontre de dimanche entre les Pays-Bas et l’Afrique du Sud.

