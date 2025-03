Murat Yakin: « Une semaine très intéressante »

Murat Yakin a apprécié la victoire de ses joueurs mardi face au Luxembourg (3-1). Le sélectionneur de l'équipe de Suisse tire un bilan positif de ce premier rassemblement de l'année.

'Notre football et nos principes, sur lesquels nous avons travaillé ces derniers jours, ont bien fonctionné. J'ai vu de bonnes séquences et j'ai reçu de bonnes informations lors de ces deux matches. Dans l'ensemble, c'était une semaine très intéressante', a déclaré Murat Yakin en conférence de presse d'après-match.

Le début de match canon de ses hommes a évidemment facilité les choses face à des Lions rouges. 'C'était idéal d'ouvrir le score dès notre première situation offensive. Cela a été bénéfique pour notre jeu', a relevé le Bâlois, qui a particulièrement apprécié la performance de Miro Muheim, passeur décisif sur le 1-0 et buteur heureux sur le 3-0.

'C'était le meilleur joueur sur le terrain, en défense comme en attaque. Nous avions déjà vu hier à l'entraînement qu'il était dans le rythme. Il a tout simplement du plaisir à jouer', a applaudi Yakin. Le latéral gauche du SV Hambourg, actuel leader de deuxième Bundesliga, est même passé proche du doublé en seconde période, le soir de sa deuxième sélection.

Des options supplémentaires

L'entraîneur de l'équipe de Suisse avait opté pour une défense à trois et deux pistons, notamment pour voir Stefan Gartenmann dans une autre position que celle que l'arrière de Ferencvaros avait occupée vendredi à Belfast. 'Il a très bien fait son travail. Il s'est très bien intégré au groupe et il est une option supplémentaire pour nous en défense', a jugé Yakin.

Privé de plusieurs de ses cadres, 'Muri' a profité de ces deux duels pour tester un maximum de joueurs et de systèmes en vue des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Son prochain objectif sera de trouver son onze-type qui débutera ces qualifications le 5 septembre face au Kosovo. Les deux matches amicaux prévus en juin contre le Mexique et les Etats-Unis feront office de répétitions générales.

Murat Yakin espère donc pouvoir compter sur un effectif au complet lors de cette tournée américaine. 'J'espère et je souhaite que Manu (Akanji), Granit (Xhaka), Amdouni et Remo Freuler seront à nouveau disponibles. Ce sont ces joueurs importants qui, s'ils sont dans le rythme et en forme, peuvent permettre à l'équipe de passer au niveau supérieur', a souligné le Bâlois. 'Mais c'était quand même important de trouver des solutions en cas d'autres absences, d'être prêts et de ne pas avoir à essayer tout cela en juin, au dernier moment.'

/ATS