Murat Yakin convoque Filip Ugrinic pour la première fois

Filip Ugrinic est le seul néophyte appelé par Murat Yakin pour les trois coups de la saison de l’équipe de Suisse. A 24 ans, le Lucernois s’affirme au plus haut niveau.

Ugrinic, qui a marqué mardi soir le troisième but des Young Boys contre Maccabi Haïfa en Ligue des champions, devrait très certainement bénéficier de temps de jeu lors des deux rencontres contre le Kosovo, le 9 septembre à Pristina, et contre Andorre, trois jours plus tard à Sion pour le compte du tour préliminaire de l'Euro 2024. Pour ce rassemblement qualifié de 'spécial' par Murat Yakin parce qu’il survient après la trêve estivale et en plein mercato, Filip Ugrinic, capable de tenir toutes les positions en ligne médiane, peut être très précieux.

Coups de poker

Avec un seul latéral de métier - Ricardo Rodriguez - présent dans cette liste des 24 sélectionnés, Murat Yakin devra faire preuve de cette 'flexibilité' qui l’amène parfois à tenter de véritables coups de poker. Ainsi, on ne serait pas étonné de voir Manuel Akanji évoluer sur le flanc droit pour pallier l’absence de Silvan Widmer, blessé, et la non-convocation de Jordan Lotomba, en souffrance à Nice en ce début de saison.

Le choix de ne pas retenir Fabian Rieder – 'il a besoin de souffler', glisse Marin Yakin -, le retour de Dan Ndoye, brillant pour ses débuts avec Bologne, et la promotion d’Yvon Mvogo nourrissent également le début autour de cette première liste. Yvon Mvogo a été préféré à Jonas Omlin pour la place de no 3 derrière Yann Sommer et Gregor Kobel.

Place méritée

Le portier fribourgeois de Lorient mérite cette place aux yeux de Murat Yakin et de l’entraîneur des gardiens Patrick Foletti. 'Son début de saison à Lorient est remarquable', souligne le sélectionneur.

Dès le premier jour du rassemblement, lundi prochain à Saillon, Murat Yakin entend rappeler à ses joueurs l’importance de témoigner d’une concentration pleine et entière jusqu’au coup de sifflet final. Les deux buts encaissés dans les derniers instants face à la Roumanie à Lucerne lui restent en travers de la gorge. 'C’est un domaine dans lequel nous devons encore travailler', concède le Bâlois.

