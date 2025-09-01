Mvogo prolonge à Lorient et renonce à sa convocation

Yvon Mvogo est fixé sur son avenir. Le gardien fribourgeois de 31 ans prolonge finalement son ...
Mvogo prolonge à Lorient et renonce à sa convocation

Mvogo prolonge à Lorient et renonce à sa convocation

Photo: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Yvon Mvogo est fixé sur son avenir. Le gardien fribourgeois de 31 ans prolonge finalement son aventure à Lorient. Il a en outre renoncé à sa convocation en équipe de Suisse.

Arrivé durant l'été 2022 à Lorient, Mvogo a signé un nouveau contrat portant sur deux ans, a annoncé le club de Ligue 1 lundi matin. Il retrouvera ses coéquipiers dès mardi à l'entraînement, alors que son départ semblait pourtant de plus en plus probable.

Lorient est à la peine en ce début de saison. Les Merlus ont certes gagné un de leurs trois premiers matches de championnat. Mais les hommes du coach Olivier Pantaloni ont concédé une humiliante défaite (7-1) samedi face à Lille.

En raison des négociations en cours avec son club, Yvon Mvogo a renoncé à rejoindre l'équipe de Suisse pour le début des qualifications pour la Coupe du monde en accord avec l'ASF, a annoncé celle-ci lundi. L'ancien portier d'YB, de Leipzig et du PSV Eindhoven est remplacé par Pascal Loretz (Lucerne) en tant que no 3 dans la sélection de Murat Yakin, derrière Gregor Kobel et Marvin Keller.

/ATS
 

