Nadine Riesen et Ella Touon s'illustrent

Chaque lundi, Keystone-ATS fait le point sur l'actualité du football féminin, de la Women's Super League aux performances des joueuses de l'équipe de Suisse évoluant à l'étranger.

Women's Super League

LE POINT APRES LES PREMIERS MATCHES DES PLAY-OFF. Les matches aller des quarts de finale ont été extrêmement serrés. Presque tous les matches se sont terminés avec un écart d'un seul but - à une exception près: c'est justement le derby zurichois, annoncé comme un duel à armes égales entre le quatrième (GC) et le cinquième (FC Zurich), qui a livré le résultat le plus net. Devant 1570 spectatrices et spectateurs au Letzigrund, le FC Zurich s'est assuré une victoire méritée 2-0 contre les Grasshoppers.

D'autres ont rencontré plus de difficultés que prévu. Le Servette Chênois, vainqueur de la Coupe de Suisse et de la qualification, ne s'est assuré qu'une petite avance grâce à une victoire 2-1 à Aarau. Il en va de même pour le tenant du titre, YB, qui n'a pu s'imposer que 1-0 à Rapperswil-Jona malgré une nette supériorité. Le FC Bâle, qui a terminé la phase de qualification à la 3e place derrière Servette et YB, se retrouve même dos au mur après une défaite 1-0 à Saint-Gall. Les matches retour auront lieu vendredi et samedi.

Les Suissesses à l'étranger

ESPAGNE. Mercredi, Sydney Schertenleib a fêté avec le FC Barcelone le titre de champion d'Espagne avant l'heure lors de la victoire 4-1 dans le derby contre l'Espanyol; trois jours plus tard, l'attaquante de 19 ans est restée sur le banc des remplaçantes pendant les 90 minutes du match aller de la demi-finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich. Six mois après leur victoire 7-1 lors de la phase de ligue, les Catalanes ont dû se contenter d’un nul 1-1 face au champion d’Allemagne, lui aussi fraîchement sacré. Le match retour, dimanche prochain au Camp Nou, sera décisif. Dans l’autre demi-finale, les tenantes du titre d’Arsenal ont pris l’avantage grâce à une victoire 2-1 à domicile contre l’Olympique lyonnais.

ALLEMAGNE. Nadine Riesen a signé un retour probant après la trêve internationale avec l’Eintracht Francfort. La défenseure latérale a contribué à la victoire 3-1 à domicile dans le duel entre poursuivants contre Wolfsburg en inscrivant un but et en délivrant une passe décisive. Grâce à cette quatrième victoire consécutive, Francfort a consolidé sa 3e place, qui lui garantira une participation à une compétition européenne.

Ella Touon s’est quant à elle illustrée ce week-end en Bundesliga en inscrivant un doublé. La nouvelle recrue d'Essen, âgée de 22 ans, a marqué le premier et le dernier but de l’équipe locale lors de la victoire 4-3 contre la lanterne rouge Carl Zeiss Jena. Essen garde ainsi espoir dans la lutte contre la relégation, alors qu’il reste trois journées. Lors de la défaite 4-1 de Fribourg à Leverkusen, Alena Bienz a par ailleurs inscrit le but de l'honneur pour les visiteuses en fin de match.

PAYS-BAS. Avec 12 réalisations, Riola Xhemaili est la troisième meilleure buteuse de l’Eredivisie, mais pour une fois, l’attaquante du PSV Eindhoven s’est illustrée en tant que passeuse décisive. Lors de la victoire 1-0 à Heerenveen, elle a délivré l'assist sur le but de la victoire à la 77e minute. Comme son premier poursuivant, l'Ajax, n'a obtenu qu'un match nul, le PSV mène le classement avec désormais quatre points d'avance à trois journées de la fin.

/ATS