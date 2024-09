Naples contrarie la Juventus

La Juventus a enchaîné samedi un troisième nul consécutif en Serie A. Les Turinois ont été tenus en échec à domicile par Naples (0-0) lors de la 5e journée du Championnat d'Italie.

Quatre jours après sa démonstration en Ligue des champions contre le PSV Eindhoven (3-1), la Juve peut s'estimer heureuse de ce nul au terme d'un duel d'une grande intensité. C'est Naples qui s'est créé les occasions les plus nettes par Romelu Lukaku (46e), dont la tête à bout portant a été détournée in extremis, et par Matteo Politano, dont le tir est passé juste au-dessus de la transversale (55e).

Au classement de la Serie A dominée provisoirement par l'inattendu Torino (11 points), Naples reste 3e (10 points) et la Juventus 4e (9 points). L'Udinese aura l'occasion de reprendre les commandes dimanche.

/ATS