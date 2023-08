Naples contre le Nord

Napoli, Milan, Inter et la Juventus. Les champions des quatre dernières années devraient à nouveau se disputer le titre en Serie A la saison prochaine, avec un avantage pour les Italiens du sud.

Victor Osimhen et Kvicha Kvaratskhelia ont repris la saison dernière l'héritage de Diego Maradona et ont mené le Napoli au troisième Scudetto de son histoire, le premier après 33 longues années. Mais les départs de Kim Min-Jae et du coach Luciano Spalletti, deux piliers essentiels, seront difficiles à remplacer. Le défenseur central est parti au Bayern Munich pour 50 millions d'euros, tandis que l'entraîneur italien a décidé de faire une pause.

Malgré cela, le Napoli demeure l'équipe à battre dans un championnat qui commence samedi. Le Milan de Noah Okafor et l'Inter de Yann Sommer devraient également se mêler à la lutte pour le titre, tout comme la Juventus. Les Bianconeri peuvent se concentrer pleinement sur le championnat après leur exclusion de la Coupe d'Europe. L'AS Roma, la Lazio et l'Atalanta font partie des outsiders.

Pour Bologne, avec Michel Aebischer et la nouvelle recrue Dan Ndoye, confirmer la 9e place de la saison précédente devrait être une tâche difficile. Le Torino de Ricardo Rodriguez est en revanche aussi fort que l'exercice passé, qu'il a terminé à la 10e place.

Le promu Genoa, avec Silvan Hefti, pourrait être l'équipe surprise et ne devrait pas être concerné par la relégation. Le maintien est en revanche dans toutes les têtes à Empoli avec Nicolas Haas et au Hellas Vérone qui enregistre le retour de Kevin Rüegg.

/ATS