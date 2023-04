Nouvelle révolution de palais à Chelsea

Chelsea annonce le départ de Graham Potter, moins de sept mois après avoir remplacé Thomas Tuchel. L'entraîneur paie la défaite de trop concédée samedi à domicile devant Aston Villa (2-0).

Son adjoint Bruno Saltor qui assurera l'intérim. Graham Potter s'était engagé pour cinq saisons avec le club londonien début septembre, alors que ses propriétaires américains avaient décidé de limoger Thomas Tuchel après sept rencontres seulement.

Il avait accepté de quitter Brighton, qu'il avait fait monter en Premier League et où il s'était taillé une solide réputation d'entraîneur, faisant pratiquer un beau jeu à son équipe. Mais malgré près de 600 millions de francs investis sur le marché des transferts l'été dernier et cet hiver, le manque d'efficacité de Chelsea devant le but, déjà observé lors des derniers mois sous Tuchel, avait pesé sur les résultats du club.

Avec 1,27 point par match en moyenne, Graham Potter avait la plus faible moyenne de tous les entraîneurs ayant dirigé au moins 20 rencontres de championnat avec le club londonien en Premier League.

Toutes compétitions confondues, en 31 matches, Chelsea en a gagnés 12, perdus 11 et fait huit matches nuls. Actuellement 11e du championnat, avec 38 points, les Blues sont à 12 longueurs des places qualificatives pour la Ligue des champions, à 10 journées de la fin et ils sont encore en lice pour la C1 où ils affronteront le Real Madrid en quart de finale.

Peu utilisé par Graham Potter, Denis Zakaria, qui est prêté par la Juventus Turin, pourrait, pourquoi pas, être l'un des bénéficiaires de cette révolution de palais.

/ATS