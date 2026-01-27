Omlin prêté à Leverkusen

Jonas Omlin terminera la saison sous le maillot du Bayer Leverkusen. Le gardien international ...
Omlin prêté à Leverkusen

Omlin prêté à Leverkusen

Photo: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Jonas Omlin terminera la saison sous le maillot du Bayer Leverkusen. Le gardien international suisse débarque en prêt en provenance du Borussia Mönchengladbach, ont annoncé les deux clubs.

Omlin (32 ans) évolue depuis 2023 à Mönchengladbach, dont il a défendu la cage à 36 reprises. Gêné par diverses blessures, il a perdu son statut de titulaire au profit de Moritz Nicolas zurück. Son dernier match de Bundesliga remonte à sept mois déjà.

Ce prêt s'explique aussi par la blessure du gardien no 1 de Leverkusen, Mark Flekken, dont l'absence est estimée à plusieurs semaines. Jonas Omlin sera en concurrence avec Janis Blaswich et Niklas Lomb.

/ATS
 

Actualités suivantes

Une « première » pour Csillag, un trophée pour Schertenleib

Une « première » pour Csillag, un trophée pour Schertenleib

Football    Actualisé le 27.01.2026 - 05:06

L'espoir Dro Fernandez s'engage au PSG

L'espoir Dro Fernandez s'engage au PSG

Football    Actualisé le 26.01.2026 - 22:26

Michael Frey signe à GC

Michael Frey signe à GC

Football    Actualisé le 26.01.2026 - 19:53

Super League: Ludovic Magnin poussé vers la sortie à Bâle

Super League: Ludovic Magnin poussé vers la sortie à Bâle

Football    Actualisé le 26.01.2026 - 21:10

Articles les plus lus

Serie A: L'AC Milan contraint au nul face à l'AS Rome

Serie A: L'AC Milan contraint au nul face à l'AS Rome

Football    Actualisé le 25.01.2026 - 23:11

Michael Frey signe à GC

Michael Frey signe à GC

Football    Actualisé le 26.01.2026 - 19:53

Super League: Ludovic Magnin poussé vers la sortie à Bâle

Super League: Ludovic Magnin poussé vers la sortie à Bâle

Football    Actualisé le 26.01.2026 - 21:10

L'espoir Dro Fernandez s'engage au PSG

L'espoir Dro Fernandez s'engage au PSG

Football    Actualisé le 26.01.2026 - 22:26

Premier League: course au titre peut-être relancée

Premier League: course au titre peut-être relancée

Football    Actualisé le 25.01.2026 - 19:30

Serie A: L'AC Milan contraint au nul face à l'AS Rome

Serie A: L'AC Milan contraint au nul face à l'AS Rome

Football    Actualisé le 25.01.2026 - 23:11

Michael Frey signe à GC

Michael Frey signe à GC

Football    Actualisé le 26.01.2026 - 19:53

Super League: Ludovic Magnin poussé vers la sortie à Bâle

Super League: Ludovic Magnin poussé vers la sortie à Bâle

Football    Actualisé le 26.01.2026 - 21:10

Le FC Bassecourt commence sa préparation par une défaite

Le FC Bassecourt commence sa préparation par une défaite

Football    Actualisé le 25.01.2026 - 11:41

Super League: Thoune en solide leader

Super League: Thoune en solide leader

Football    Actualisé le 25.01.2026 - 16:10

Premier League: course au titre peut-être relancée

Premier League: course au titre peut-être relancée

Football    Actualisé le 25.01.2026 - 19:30

Serie A: L'AC Milan contraint au nul face à l'AS Rome

Serie A: L'AC Milan contraint au nul face à l'AS Rome

Football    Actualisé le 25.01.2026 - 23:11