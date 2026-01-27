Omlin prêté à Leverkusen

Jonas Omlin terminera la saison sous le maillot du Bayer Leverkusen. Le gardien international suisse débarque en prêt en provenance du Borussia Mönchengladbach, ont annoncé les deux clubs.

Omlin (32 ans) évolue depuis 2023 à Mönchengladbach, dont il a défendu la cage à 36 reprises. Gêné par diverses blessures, il a perdu son statut de titulaire au profit de Moritz Nicolas zurück. Son dernier match de Bundesliga remonte à sept mois déjà.

Ce prêt s'explique aussi par la blessure du gardien no 1 de Leverkusen, Mark Flekken, dont l'absence est estimée à plusieurs semaines. Jonas Omlin sera en concurrence avec Janis Blaswich et Niklas Lomb.

/ATS