PL: Manchester United confie l'intérim à Michael Carrick

Manchester United a nommé mardi Michael Carrick au poste d'entraîneur jusqu'au terme de la saison en cours. Le technicien de 44 ans remplace Ruben Amorim, débarqué il y a une semaine.

L'ex-milieu de terrain de 44 ans, déjà auteur d'un bref intérim en 2021, débutera sa mission par un derby contre Manchester City, samedi (13h30) à Old Trafford en Premier League. Manchester United s'est séparé le 5 janvier de Ruben Amorim, son entraîneur depuis quatorze mois, à cause de résultats sportifs insuffisants et de divergences devenues apparentes sur la stratégie.

L'ex-milieu défensif a porté le maillot des 'Red Devils' à 464 reprises entre 2006 et 2018. Avec eux, il a remporté douze trophées majeurs en douze ans, donc cinq titres de champion d'Angleterre et une Ligue des champions en 2008.

Il est resté au club à la fin de sa carrière de joueur, en 2008, au sein du staff de José Mourinho puis dans celui d'Ole Gunnar Solskjaer. Il a même dirigé l'équipe le temps de trois matches en fin d'année 2021 après le renvoi du Norvégien.

Echec à Middlesbrough

Comme entraîneur principal, il n'a pour expérience que deux années incomplètes à Middlesbrough, en deuxième division, entre octobre 2022 et juin 2025. Avec 'Boro', il a atteint les barrages d'accession pour la Premier League dès sa première saison mais il a fini la suivante à la dixième place en Championship, ce qui a conduit à son licenciement.

Eliminés au premier tour des coupes nationales, absents des compétitions européennes cette saison, les 'Red Devils' n'ont plus que le championnat à jouer. L'objectif sera de terminer parmi les places qualifications en Ligue des champions.

Manchester United est actuellement septième de Premier League, à trois points seulement du quatrième Liverpool. Mais le classement est très resserré, puisque le quatorzième Tottenham n'a que cinq points de moins que les Mancuniens.

