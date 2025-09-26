Pajtim Kasami renforce Winterthour

Photo: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Winterthour s'est offert un joli renfort. La lanterne rouge de Super League a engagé l'ancien international suisse Pajtim Kasami jusqu'à la fin de la saison, comme ils l'ont annoncé sur Instagram.

Kasami étant sans contrat depuis la résiliation de son bail avec le FC Sion début juillet. Issu du centre de formation de Winterthour, le milieu de terrain, qui a été champion du monde M17 avec la Suisse en 2009, a joué ces cinq dernières années pour Bâle, Olympiakos, Sampdoria et Sion. Le joueur de 33 ans a disputé douze matches internationaux avec l'équipe de Suisse entre 2013 et 2016.

