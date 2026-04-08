Paris déclasse Liverpool

Champion d’Europe en titre, Paris est plus que jamais candidat à sa propre succession. Le PSG a livré une nouvelle démonstration face à Liverpool en match aller des quarts de finale.

Dans leur antre du Parc des Princes, les joueurs de Luis Enrique n’ont laissé aucune chance à des Reds trop vite dépassés et sans doute pas fâchés de n'avoir été battus que 2-0. Désiré Doué à la 11e et l’extraordinaire Khvicha Kvaratskhelia à la 65e ont trouvé le chemin des filets pour donner à leurs couleurs un matelas qui semble assez confortable avant le match retour mardi prochain à Anfield Road.

Si Ousmane Dembélé avait été plus heureux à la finition – le Ballon d’Or a raté deux 'montagnes' -, l’addition aurait été bien plus lourde pour Liverpool. Avec leur défense à cinq et Mohamed Salah sur le banc, les Reds n’ont pas vraiment tenu leur rang au Parc des Princes. Impuissants face au contre-pressing adverse, ils n’ont pas donné le sentiment de croire vraiment en leurs chances. Quatre jours après la défaite 4-0 en Coupe d’Angleterre face à Manchester City, Liverpool a reçu une autre leçon de football. Celle de trop pour Arne Slot, un entraîneur lui aussi en perdition ?

Un réalisme extrême

A Barcelone, l’Atlético Madrid a témoigné une fois de plus d’un réalisme extrême. Les Colchoneros se sont imposés 2-0 pour prendre une option décisive sur la qualification qui semblait toutefois promise aux Catalans. L’Atlético a forcé la décision sur un coup-franc merveilleux de Julian Alvares à la 45s et sur une reprise du joker Alexander Sorloth à la 70e.

Deux buts inscrits à onze contre dix après l’expulsion juste avant l'ouverture du score d’Alvarez de Pau Cubarsi pour une faute de dernier recours sur Giuliano Simeone. Fidèle à sa légende, l’Atlético a su faire le dos rond avant de piquer. Nul doute que cette formule gagnante sera reconduite au match retour pour fermer la porte à Lamine Yamal et aux autres.

/ATS