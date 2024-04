Pas de licence en 1re instance pour Winterthour et Schaffhouse

La Commission des licences de la SFL a accordé le droit de jouer à 20 des 22 clubs de Super League et de Challenge League, a annoncé la SFL dans un communiqué.

La licence a été refusée en première instance au FC Winterthur (SL) et au FC Schaffhouse (ChL), qui peuvent faire appel jusqu'au 24 avril.

La Commission a refusé la licence au FC Winterthour en raison de critères non remplis dans le domaine des infrastructures. Le FC Schaffhouse a lui été recalé pour des motifs financiers. Les deux clubs ont d'ores et déjà annoncé qu'ils allaient déposer un recours, et l'instance de recours rendra sa décision le 17 mai au plus tard.

En outre, Etoile Carouge et le FC Rapperswil-Jona, les deux équipes actuellement en tête du classement de Promotion League, ont obtenu le feu vert pour une éventuelle promotion. Ils ont obtenu la licence nécessaire pour évoluer en Challenge League la saison prochaine.

/ATS