Phil Foden héros du derby mancunien

Sans Manuel Akanji resté sur le banc, Manchester City a renversé Manchester United (3-1). Un doublé de Phil Foden et un but d'Erling Haaland ont donné la victoire aux Skyblues.

A la faveur de ce succès, Manchester City reste à un point du leader Liverpool, vainqueur samedi 1-0 au bout du temps additionnel à Nottingham et qu'il ira défier dimanche prochain à Anfield Road. Les triples tenants du titre ont poussé de manière constante après la superbe ouverture du score de Marcus Rashford (8e) et leurs efforts ont été récompensés par les buts de Foden (56e, 80e) et Haaland (91e).

/ATS