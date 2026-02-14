Pia Sundhage désignée sélectionneuse d'Haïti

Ancienne coach de l'équipe de Suisse dames, Pia Sundhage, a retrouvé un emploi. La Suédoise ...
Photo: KEYSTONE/ANDREAS BECKER

Ancienne coach de l'équipe de Suisse dames, Pia Sundhage, a retrouvé un emploi. La Suédoise devient entraîneure de l'équipe féminine d'Haïti.

Cette nomination surprenante a été annoncée vendredi, jour du 66e anniversaire de Pia Sundhage. Elle intervient trois mois après la décision officielle des responsables de l'ASF de mettre fin à leur collaboration avec l'expérimentée coach malgré le beau parcours lors de l'Euro à domicile, et de se tourner vers l'Espagnol Rafel Navarro pour l'avenir. Sundhage aurait été prête, dans certaines circonstances, à continuer à travailler en Suisse.

Avant son engagement de deux ans en Suisse, Pia Sundhage avait également été sélectionneuse nationale aux Etats-Unis, en Suède et au Brésil. En Haïti, on espère que la nouvelle entraîneure 'favorisera la promotion des talents et le progrès durable de l'équipe nationale'. L'équipe de cette île des Caraïbes occupe actuellement la 50e place du classement mondial de la FIFA.

/ATS
 

