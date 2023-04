Premier League: Arsenal tenu en échec par West Ham

Arsenal a égaré deux nouveaux points en Premier League. Lors de la 31e journée, le leader a été accroché 2-2 sur la pelouse de West Ham. Les Gunners menaient pourtant 2-0 après 10 minutes de jeu.

Jesus (7e) et Odegaard (10e) avaient permis au leader, avec Granit Xhaka, de prendre le départ idéal. Mais les Hammers sont revenus grâce à un penalty de Benrahma (33e) et ont repris confiance, alors que la nervosité gagnait les rangs d'Arsenal. Saka manquait ainsi un penalty (52e). Deux minutes plus tard, Bowen égalisait pour West Ham.

L'équipe de David Moyes est passée tout près de la victoire sur une tête d'Antonio repoussée par la barre (82e). Arsenal compte 4 points d'avance sur Manchester City, qui a joué une partie de moins.

Dimanche dernier, les Gunners avaient déjà fait 2-2 à Liverpool après avoir aussi mené 2-0...

/ATS