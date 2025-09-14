Premier League: Liverpool s'en sort in extremis à Burnley

Champion d'Angleterre, Liverpool a signé une quatrième victoire en quatre matches de Premier ...
Premier League: Liverpool s'en sort in extremis à Burnley

Premier League: Liverpool s'en sort in extremis à Burnley

Photo: KEYSTONE/EPA/PETER POWELL

Champion d'Angleterre, Liverpool a signé une quatrième victoire en quatre matches de Premier League dimanche à Burnley (1-0). Les Reds ont eu besoin d'un penalty en fin de match pour s'en sortir.

Mohamed Salah a frappé en force (95e) devant le parcage de ses supporters, tout heureux de la main coupable d'Hannibal Mejbri quelques secondes plus tôt. Ce succès permet à Liverpool de conserver trois points d'avance sur le trio Arsenal, Tottenham et Bournemouth.

Les Reds ont eu de la peine à faire la différence à Turf Moor, où la défense des Clarets a longtemps résisté, avec rigueur et courage. Ils devront hausser leur niveau mercredi pour leurs débuts en Ligue des champions contre l'Atlético Madrid, à Anfield.

/ATS
 

Actualités suivantes

Fabian Rieder marque pour ses débuts avec Augsbourg

Fabian Rieder marque pour ses débuts avec Augsbourg

Football    Actualisé le 14.09.2025 - 17:43

Une victoire sans appel pour Courtételle

Une victoire sans appel pour Courtételle

Football    Actualisé le 14.09.2025 - 17:20

Super League: Sion retrouve la victoire à Winterthour

Super League: Sion retrouve la victoire à Winterthour

Football    Actualisé le 14.09.2025 - 16:03

Super League: Sion et Lausanne en terre zurichoise

Super League: Sion et Lausanne en terre zurichoise

Football    Actualisé le 14.09.2025 - 04:47

Articles les plus lus

Super League: Saint-Gall enfonce Lugano et prend la tête

Super League: Saint-Gall enfonce Lugano et prend la tête

Football    Actualisé le 13.09.2025 - 22:33

Super League: Sion et Lausanne en terre zurichoise

Super League: Sion et Lausanne en terre zurichoise

Football    Actualisé le 14.09.2025 - 04:47

Super League: Sion retrouve la victoire à Winterthour

Super League: Sion retrouve la victoire à Winterthour

Football    Actualisé le 14.09.2025 - 16:03

Une victoire sans appel pour Courtételle

Une victoire sans appel pour Courtételle

Football    Actualisé le 14.09.2025 - 17:20

Un derby d'Italie complètement fou pour les débuts d'Akanji

Un derby d'Italie complètement fou pour les débuts d'Akanji

Football    Actualisé le 13.09.2025 - 20:29

Super League: Saint-Gall enfonce Lugano et prend la tête

Super League: Saint-Gall enfonce Lugano et prend la tête

Football    Actualisé le 13.09.2025 - 22:33

Super League: Sion et Lausanne en terre zurichoise

Super League: Sion et Lausanne en terre zurichoise

Football    Actualisé le 14.09.2025 - 04:47

Super League: Sion retrouve la victoire à Winterthour

Super League: Sion retrouve la victoire à Winterthour

Football    Actualisé le 14.09.2025 - 16:03

Le FC Ajoie-Monterri est resté dans le bus

Le FC Ajoie-Monterri est resté dans le bus

Football    Actualisé le 13.09.2025 - 18:47

Servette ne sort pas des bas-fonds du classement

Servette ne sort pas des bas-fonds du classement

Football    Actualisé le 13.09.2025 - 20:05

Un derby d'Italie complètement fou pour les débuts d'Akanji

Un derby d'Italie complètement fou pour les débuts d'Akanji

Football    Actualisé le 13.09.2025 - 20:29

Super League: Saint-Gall enfonce Lugano et prend la tête

Super League: Saint-Gall enfonce Lugano et prend la tête

Football    Actualisé le 13.09.2025 - 22:33