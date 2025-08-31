Premier League: Manchester City encore battu

Le début de saison compliqué de Manchester City se poursuit. Une semaine après leur défaite ...
Photo: KEYSTONE/AP/Ian Walton

Le début de saison compliqué de Manchester City se poursuit. Une semaine après leur défaite contre Tottenham, les Cityzens se sont inclinés 2-1 sur la pelouse de Brighton dimanche en Premier League.

Menés 1-0 après une réussite du Norvégien Erling Haaland (34e), les Seagulls ont renversé la mise devant leur public grâce à un penalty transformé par le vétéran James Milner (67e), 39 ans, et un but de Brajan Gruda sur une attaque rapide qui a surpris la défense mancunienne (89e).

A noter que Manuel Akanji, non convoqué le week-end dernier lors de la défaite contre Tottenham (2-0), était cette fois présent sur le banc de City. L'avenir du défenseur de l'équipe de Suisse devrait être réglé d'ici la fin du mercato estival lundi soir.

Forest et Ndoye battus

Dan Ndoye a lui vécu une première défaite en Premier League avec Nottingham Forest. Le club du centre de l'Angleterre a été battu 2-0 par West Ham à domicile. Titulaire, le Vaudois a été remplacé à la 58e.

/ATS
 

