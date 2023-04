Premier League: Manchester City ne lâche rien

Manchester City n'a pas encore renoncé à défendre son titre de champion d'Angleterre. Les Citizens ont fait le job lors de la 30e journée en s'imposant 4-1 chez la lanterne rouge Southampton

Avec Manuel Akanji en défense centrale, les hommes de Pep Guardiola ont fait la différence grâce à des buts d'Haaland (45e/68e), Grealish (68e) et Alvarez (75e/pen). Les Saints ont sauvé l'honneur par Mara (72e). City revient ainsi à 5 points d'Arsenal, qui jouera dimanche à Anfield Road contre Liverpool.

Derrière, Newcastle a effectué un pas de plus vers la Ligue des champions. Les Magpies, avec Fabian Schär, ont gagné 2-1 à Brentford et occupent le 3e rang à égalité de points avec Manchester United, qui a dominé Everton 2-0. Tottenham (2-1 contre Brighton) est 5e à 3 points de ce duo, mais les Spurs ont disputé un match de plus.

/ATS