Premier League: Manchester City s'impose 2-1 à Liverpool

Manchester City n'a pas renoncé dans la course au titre de Premier League. Les Citizens se sont imposés 3-1 à Liverpool dans le choc de la 25e journée.

Les hommes de Pep Guardiola ont renversé les tenants du titre dans la phase finale d'une rencontre folle après la pause. Liverpool a pris les devants grâce à un coup franc de Szoboszlai (74e), mais les visiteurs ont répliqué par Silva (84e) et Haaland (93e/penalty).

Ces trois points conquis de haute lutte permettent à Manchester City de rester à six longueurs du leader Arsenal. Aston Villa complète le podium à neuf points des Gunners.

/ATS