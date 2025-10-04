Premier League: changement de leader

Arsenal a pris la tête de la Premier League lors de la 7e journée. Les Gunners ont battu West ...
Premier League: changement de leader

Premier League: changement de leader

Photo: KEYSTONE/EPA/TOLGA AKMEN

Arsenal a pris la tête de la Premier League lors de la 7e journée. Les Gunners ont battu West Ham 2-0 et ont profité de la défaite 2-1 de Liverpool à Londres contre Chelsea.

Dans le derby contre les Hammers, Arsenal a copieusement dominé contre un adversaire timoré. Les Gunners ont marqué par Rice (38e) et Saka (67e/penalty). Ils comptent un point d'avance sur Liverpool, qui a subi à Stamford Bridge une troisième défaite consécutive toutes compétitions confondues.

Chelsea a ouvert le score sur une frappe magnifique de Caicedo (14e), mais les Reds ont répliqué grâce à Gakpo (63e). Les Blues ont arraché la décision par Estevao à la 96e. Le jeune Brésilien de 18 ans a ainsi marqué son premier but pour Chelsea.

/ATS
 

