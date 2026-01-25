Premier League: course au titre peut-être relancée

La course au titre a peut-être été relancée en Premier League lors de la 23e journée. Le leader Arsenal a en effet été battu 3-2 à domicile par un Manchester United revigoré.

Les Gunners avaient pris l'avantage sur un autogoal de Martinez (29e), mais les Red Devils ont répliqué d'abord par Mbeumo (37e) puis sur une magnifique frappe de Dorgu (50e). Merino a cru permettre aux Londoniens d'arracher un point (84e), mais l'ancien Sédunois Cunha, d'un tir sompteux, a donné la victoire aux visiteurs (87e).

Huit jours après avoir gagné le derby contre Manchester City, l'équipe dirigée ad interim par Michael Carrick a ainsi confirmé son net regain de forme. Man U se hisse au 4e rang, un point devant Chelsea et deux devant Liverpool.

Cette défaite, la première de la saison à domicile, laisse Arsenal en tête, mais l'écart a faibli. Manchester City, qui avait battu Wolverhampton 2-0 samedi, et Aston Villa, vainqueur 2-0 dimanche à Newcastle, n'ont plus que quatre longueurs de retard.

/ATS