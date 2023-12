Premier League: le leader arrache la victoire à la 97e

Arsenal s'est imposé in extremis 4-3 à Luton lors de la 15e journée de Premier League. Rice a marqué le but décisif à la 97e, alors que six minutes de temps additionnel avaient été annoncées.

Arsenal a mené deux fois après des buts de Martinelli (20e) et Jesus (45e), mais les Hatters ont chaque fois répondu par Osho (25e) et Adebayo (49e). Luton a même pris l'avantage grâce à Barkley (57e), qui profitait d'une boulette du gardien Raya, mais Havertz (60e) a remis les deux équipes à égalité.

Au classement, Arsenal compte cinq points d'avance sur Liverpool et six sur Manchester City, qui seront en lice mercredi. Les Reds se déplaceront sur la pelouse de la lanterne rouge Sheffield United alors que les Citizens joueront à Birmingham contre Aston Villa.

Zeki Amdouni et Burnley restent en avant-dernière position. Les Clarets ont été battus 1-0 à Wolverhampton. L'attaquant suisse a disputé l'intégralité de la partie.

/ATS