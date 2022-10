Premier nul pour St. Gall et Lugano

Premier match nul de la saison pour St. Gall et Lugano (1-1). Au kybunpark, les Saint-Gallois ont, une fois de plus, laissé filer des points dans le 'money time'.

Battue sur le fil à Bâle et à Berne par les Young Boys ces deux dernières semaines, la formation de Peter Zeidler a concédé l'égalisation à la 83e minute. Une balle d'arbitre bien mal négociée par le capitaine Lukas Görtler a fait le bonheur des Tessinois pour une rupture conclue par le Slovène Zan Celar.

St. Gall avait ouvert le score par Chadrac Aklolo à la 9e minute. On fut ensuite bien plus proche du 2-0 que du 1-1 avant cette fatidique 83e minute qui devait tout changer. Et sans une parade magnifique de Lawrence Zigi en fin de rencontre, St. Gall aurait concédé une... quatrième défaite de rang en championnat.

/ATS