Qualifications de l'Euro 2024: les Anglais enchaînent

L'Angleterre fait la course en tête dans le groupe C des qualifications de l'Euro 2024. Les Three Lions ont fêté un deuxième succès consécutif en battant l'Ukraine 2-0 à Wembley.

Les protégés du sélectionneur Gareth Southgate ont ainsi enchaîné dans la foulée de leur victoire 2-1 à Naples contre l'Italie jeudi. Ils n'ont pas eu besoin de livrer une performance très aboutie pour cueillir la totalité de l'enjeu.

Dans une rencontre disputée sur un rythme assez lent, les Anglais ont fait la différence en fin de première période. Harry Kane a ouvert le score à la 37e, sur un service de Bukayo Saka. Le joueur d'Arsenal a peu après signé le 2-0 d'une superbe frappe dans la lucarne (40e).

Dans le groupe H, le Kazakhstan a causé la surprise en s'imposant 3-2 contre le Danemark. Les visiteurs menaient de deux longueurs à la pause après un doublé de Hojlund, mais les Kazakhs ont fini très fort et marqué par Zaynutdinov (73e/pen), Tagybergen (86e) et Aimbetov (89e).

Les protégés du sélectionneur Gareth Southgate ont ainsi enchaîné dans la foulée de leur victoire 2-1 à Naples contre l'Italie jeudi. Ils n'ont pas eu besoin de livrer une performance très aboutie pour cueillir la totalité de l'enjeu.

Dans une rencontre disputée sur un rythme assez lent, les Anglais ont fait la différence en fin de première période. Harry Kane a ouvert le score à la 37e, sur un service de Bukayo Saka. Le joueur d'Arsenal a peu après signé le 2-0 d'une superbe frappe dans la lucarne (40e).

Dans le groupe H, le Kazakhstan a causé la surprise en s'imposant 3-2 contre le Danemark. Les visiteurs menaient de deux longueurs à la pause après un doublé de Hojlund, mais les Kazakhs ont fini très fort et marqué par Zaynutdinov (73e/pen), Tagybergen (86e) et Aimbetov (89e).

/ATS