Quel groupe qualificatif pour la Suisse ?

L'équipe de Suisse découvrira vendredi quelles équipes se dresseront sur sa route vers la Coupe du monde 2026. Les groupes de qualification seront tirés au sort à Zurich.

Pas moins de 48 équipes nationales, contre 32 lors de l'édition 2022, disputeront le Mondial 2026 au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique. Seize d'entre elles seront connues à l'issue des éliminatoires du continent européen.

Les équipes seront réparties en douze poules, les vainqueurs se qualifiant directement pour la phase finale. Les douze deuxièmes de groupe disputeront des barrages pour les quatre places restantes avec quatre autres équipes désignées en fonction des résultats de la Ligue des Nations.

La Suisse de Murat Yakin voudra à tout prix éviter ce détour dans sa quête d'une sixième phase finale de Coupe du monde consécutive. En tant qu'équipe du premier chapeau, ses chances au tirage seront bonnes puisque la sélection de l'ASF évitera les très grandes nations comme l'Espagne, l'Angleterre ou l'Allemagne.

Haaland, Gyökeres ou à nouveau la Serbie ?

Néanmoins, quelques écueils attendent potentiellement cette équipe de Suisse, brillante quart de finaliste de l'Euro 2024 mais en grande difficulté lors de la récente Ligue des nations (2 points obtenus en six matches, et une relégation en Ligue B à la clé).

Dans le pot 2, où se trouve probablement la plus féroce concurrence pour la Suisse en vue d'une qualification directe, figurent ainsi des équipes dont les récents résultats inciteraient à la prudence. Par exemple, la Norvège et sa superstar Erling Haaland, qui ont devancé l'Autriche en Ligue des Nations pour monter en Ligue A. Ou la Suède, qui a manqué les deux derniers grands tournois mais montre également une tendance grâce également à un attaquant de grand talent (Viktor Gyökeres).

Il pourrait aussi y avoir des retrouvailles désagréables avec la Serbie ou la Roumanie. Les Serbes sont en partie responsables de la relégation de la sélection de la Suisse en Ligue des Nations, tandis que les Roumains avaient créé la surprise en se classant devant la Suisse lors des dernières qualifications pour l'Euro. La Suisse reste sur un match nul à domicile et une défaite à l'extérieur contre chacune de ces deux équipes.

Outre le Pays de Galles et la Grèce, qui se sont également distingués cet automne en Ligue des Nations, l'Ukraine, la Turquie, la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie et la République tchèque se retrouvent également dans un deuxième chapeau extrêmement dense.

Un groupe de cinq plus probable

Les équipes seront réparties en six groupes de cinq et six groupes de quatre. Les groupes de quatre auront droit à trois fenêtres seulement, et dès l'automne prochain. Dans le pot 1, quatre places dans des groupes de quatre sont réservées aux quatre vainqueurs de la phase finale de la Ligue des nations. Comme on ne saura qu'en mars dans quel groupe ils figureront, il ne restera que deux groupes de quatre 'disponibles' pour les autres nations du pot 1.

La Suisse, reléguée de la Ligue A, a donc plus de chances d'être tirée au sort dans un groupe de cinq. La logique voudrait alors qu'elle entame sa campagne qualificative en mars prochain, mais elle pourrait bien n'entrer en lice qu'à partir du mois de juin. On en saura plus vendredi soir, lorsque la FIFA publiera le calendrier de ces qualifications.

/ATS