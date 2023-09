Rapperswil-Jona sort Yverdon en Coupe

Rapperswil-Jona a fêté le plus grand succès de sa jeune histoire en Coupe de Suisse. Les St-Gallois ont sorti Yverdon et se retrouvent pour la première fois en huitièmes de finale.

Membre de la Promotion League (D3), Rapperswil-Jona n'occupe que la 16e place. Meilleur romand de Super League (7e) avec une victoire contre Servette et un nul contre Young Boys, Yverdon s'est laissé surprendre.

A la 65e minute, le Portugais de Genève André Ribeiro a inscrit le but en or. L'attaquant, qui a joué 30 matches de Super League pour St-Gall et Grasshopper, a marqué sur une action de contre.

Lugano a, lui, évité le piège. Les Tessinois se sont imposés 3-0 sur la pelouse du FC Lancy, club genevois de 2e ligue interrégional. L'international slovène Zan Celar a inscrit un doublé dont le premier but dans le temps additionnel de la première mi-temps. Mattia Bottani a complété la marque pour le vainqueur de la Coupe 2022 et finaliste l'an dernier.

/ATS