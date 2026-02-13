Rennes fait tomber le PSG avec un but d'Embolo

Breel Embolo a participé à la belle victoire de Rennes contre le Paris Saint-Germain, vendredi ...
Rennes fait tomber le PSG avec un but d'Embolo

Rennes fait tomber le PSG avec un but d'Embolo

Photo: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT

Breel Embolo a participé à la belle victoire de Rennes contre le Paris Saint-Germain, vendredi en Ligue 1. Devant son public, l'international suisse a marqué le 3-1 peu après son entrée en jeu.

A la 81e, l'attaquant bâlois a transformé une offrande de Ludovic Blas pour marquer son sixième but de la saison en championnat. Les Bretons menaient 2-1 après des réussites de Tamari et Lepaul et la réduction du score de Dembélé, avant qu'Embolo n'entre sur la pelouse à la 74e.

Ce succès face à de pâles champions d'Europe relance les Rennais, qui restaient sur trois défaites consécutives et dont le désormais ex-entraîneur Habib Beye a été licencié lundi. De son côté, le PSG pourrait perdre sa place de leader au profit du RC Lens, qui affronte le Paris FC samedi soir (21h05).

/ATS
 

Actualités suivantes

La passion du football au profit des jeunes

La passion du football au profit des jeunes

Football    Actualisé le 13.02.2026 - 15:07

Sion: Théo Bouchlarhem signe à Etoile Carouge

Sion: Théo Bouchlarhem signe à Etoile Carouge

Football    Actualisé le 13.02.2026 - 12:18

Deux attaquants et un défenseur pour les SRD

Deux attaquants et un défenseur pour les SRD

Football    Actualisé le 13.02.2026 - 09:57

Super League: Thoune continue de gagner

Super League: Thoune continue de gagner

Football    Actualisé le 12.02.2026 - 22:29

Articles les plus lus

Pas de vainqueur entre Ajoie-Monterri et Bassecourt

Pas de vainqueur entre Ajoie-Monterri et Bassecourt

Football    Actualisé le 12.02.2026 - 06:54

Super League: Thoune continue de gagner

Super League: Thoune continue de gagner

Football    Actualisé le 12.02.2026 - 22:29

Deux attaquants et un défenseur pour les SRD

Deux attaquants et un défenseur pour les SRD

Football    Actualisé le 13.02.2026 - 09:57

Sion: Théo Bouchlarhem signe à Etoile Carouge

Sion: Théo Bouchlarhem signe à Etoile Carouge

Football    Actualisé le 13.02.2026 - 12:18

Nottingham se sépare de son entraîneur Sean Dyche

Nottingham se sépare de son entraîneur Sean Dyche

Football    Actualisé le 12.02.2026 - 06:50

Pas de vainqueur entre Ajoie-Monterri et Bassecourt

Pas de vainqueur entre Ajoie-Monterri et Bassecourt

Football    Actualisé le 12.02.2026 - 06:54

Super League: Thoune continue de gagner

Super League: Thoune continue de gagner

Football    Actualisé le 12.02.2026 - 22:29

Deux attaquants et un défenseur pour les SRD

Deux attaquants et un défenseur pour les SRD

Football    Actualisé le 13.02.2026 - 09:57

Sion accueille Bâle, le LS chez le leader

Sion accueille Bâle, le LS chez le leader

Football    Actualisé le 12.02.2026 - 04:08

Des adversaires moins attractifs pour la Suisse

Des adversaires moins attractifs pour la Suisse

Football    Actualisé le 12.02.2026 - 04:08

Nottingham se sépare de son entraîneur Sean Dyche

Nottingham se sépare de son entraîneur Sean Dyche

Football    Actualisé le 12.02.2026 - 06:50

Pas de vainqueur entre Ajoie-Monterri et Bassecourt

Pas de vainqueur entre Ajoie-Monterri et Bassecourt

Football    Actualisé le 12.02.2026 - 06:54