SL: Lausanne en déplacement à Lucerne

Les trois derniers matches de la 31e journée de Super League se disputent dimanche. Seul club ...
SL: Lausanne en déplacement à Lucerne

SL: Lausanne en déplacement à Lucerne

Photo: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Les trois derniers matches de la 31e journée de Super League se disputent dimanche. Seul club romand en lice dimanche, Lausanne se déplace à Lucerne (coup d'envoi à 16h30).

Il faudrait un sacré concours de circonstances pour que les deux équipes, respectivement 7e (FCL) et 8e (LS) du classement avec 9 longueurs de retard sur la barre avant cette journée, échappent au Relegation Group. Un nul les condamnerait quoi qu'il advienne sur les autres pelouses.

Sixième - à égalité avec le 5e Sion avant cette journée -, Young Boys accueille le 3e Lugano dans le même temps. Les Bernois restent sur trois victoires dans leurs quatre derniers matches. Quatrième du classement, le FC Bâle ira pour sa part défier la lanterne rouge Winterthour dès 14h.

/ATS
 

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