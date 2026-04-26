Saint-Gall retarde encore le sacre de Thoune

Victorieux à l'arraché sur la pelouse des Young Boys dimanche (2-1), Saint-Gall retarde encore un peu le sacre de Thoune en Super League. Le leader aura une deuxième occasion samedi prochain à Bâle.

Battus samedi soir à domicile par Lugano (1-0), les Thounois avaient besoin d'un nul ou d'une défaite des Brodeurs à Berne pour fêter leur premier titre de champion de Suisse à distance. Un faux-pas qui ne s'est finalement pas produit, la faute à Chima Okoroji.

Le Saint-Gallois a transformé un coup-franc direct dans le temps additionnel (90e+2), bien aidé il est vrai par le portier d'YB Marvin Keller. Le troisième gardien de l'équipe de Suisse, loin d'être irréprochable sur ce coup, n'a pas eu la main assez ferme pour détourner l'envoi d'Okoroji.

Ce but est venu récompenser les efforts des hommes d'Enrico Maassen, qui ont ouvert le score à la 64e sur un penalty transformé par Lukas Görtler, à la suite d'une main de Gregory Wüthrich. Ebrima Colley a ensuite temporairement fait les affaires de Thoune en remettant les deux équipes à égalité sur une contre-attaque éclair (81e).

Le promu bernois doit donc encore patienter avant d'assurer ce sacre qui ne devrait toutefois pas lui échapper. Avec 11 points de marge sur Saint-Gall à quatre journées de la fin du championnat, son avance demeure plus que conséquente.

Orgie de buts à la Praille

A Genève, Servette est de son côté sorti vainqueur d'un duel riche en buts contre la lanterne rouge Winterthour. Les Grenat se sont imposés 5-3 après avoir mené 3-0 à la demi-heure de jeu.

Un doublé de Micha Stevanovic (21e/25e) et un but de Florian Ayé (29e), bien servi par un Junior Kadile déjà passeur décisif sur le 2-0, ont mis le SFC sur orbite face à des Zurichois en perdition. Mais 'Winti' a vite relancé le suspense en profitant d'un doublé de Nishan Burkart (32e/39e).

Le rythme n'a pas baissé au retour des vestiaires avec le 4-2 de Steve Rouiller suivi directement d'un nouveau but zurichois (51e Jankewitz). Servette a finalement assuré son succès grâce à un cinquième but signé du jeune Thomas Lopes (19 ans).

Avec ce succès, Servette rejoint Lucerne à la première place du Relegation Group, un point devant Lausanne. Winterthour, qui accuse huit longueurs de retard sur le barragiste Grasshopper, est de son côté pratiquement condamné à la relégation directe.

/ATS