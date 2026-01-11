Serie A: Inter Milan et Naples ont fait 2-2 dans le choc

L'Inter Milan et Naples ont fait 2-2 dans le choc au sommet de la 20e journée de Serie A. L'équipe de Yann Sommer et Manuel Akanji a ainsi manqué l'occasion de s'échapper en tête du classement.

Les nerazzurri ont marqué par Dimarco (9e) et Calhanoglu (73e/penalty). Mais le tenant du titre a égalisé deux fois grâce à McTominay (26e/81e). L'Inter compte 43 points, soit trois de plus que l'AC Milan. Naples et l'AS Rome et Naples sont à quatre longueurs.

L'AC Milan a pour sa part arraché le nul 1-1 sur la pelouse de la Fiorentina grâce à Nkunku (90e). Pour la première fois de la saison, Ardon Jashari était titulaire chez les rossoneri. Il a été remplacé après une heure de jeu.

