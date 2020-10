Servette: Geiger positif au Covid-19

Servette est provisoirement privé de son coach principal. Alain Geiger a en effet été testé positif au Covid-19, annoncent les Grenat sur les réseaux sociaux.

L'ancien international s'est fait tester mardi mardi, après l'apparition de légers symptômes. Il s'est immédiatement placé à l'isolement en attendant un résultat obtenu mercredi matin.

A l'image du FC Lugano, dont l'attaquant Mattia Bottani a également été testé positif, le Servette FC a décidé de soumettre tous ses joueurs et membres du staff à un test PCR en attendant 'une possible décision du médecin cantonal'. Deux équipes de Super League, Sion et Vaduz, sont déjà en quarantaine actuellement...

/ATS