Servette brise une malédiction à Bâle

Servette ne s'était plus imposé à Bâle depuis le 25 octobre 1998. Un quart de siècle plus tard, les Genevois ont brisé une malédiction grâce à un but de Yohan Séverin pour un court succès 1-0.

Trois matches, neuf points: le parcours du Servette FC ces dernières semaines tient enfin d'un participant à la Coupe d'Europe. Contre Bâle, les joueurs de René Weiler - malade, il n'a pas assisté à la deuxième mi-temps - n'ont que rarement été mis en danger. L'arrière-garde avec Rouiller et Séverin a parfaitement muselé les timides intentions des Rhénans, toujours au fond du bac.

Le portier Mall, préféfé à Jeremy Frick, a vécu un premier moment difficile à la 40e minute seulement sur un tir de Veiga. Les Genevois ont ainsi pu développer leur jeu avec un Cognat très à son aise. Sur un corner du Français, Antunes déviait sur le poteau de Hitz avant que Séverin ne se montre le plus prompt de la tête pour l'ouverure du score (63e).

Moins de 5 minutes plus tard, Jovanovic manquait l'égalisation d'une pointure. Ce fut l'action la plus dangereuse des Rhénans, bons derniers. Pour Servette, ce nouveau succès lui permet d'occuper la 4e place avant les matches de dimanche.

/ATS