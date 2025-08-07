Servette défie Utrecht à Genève

Servette s'apprête à vivre son premier match de l'après-Thomas Häberli. En plein doute, les ...
Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Servette s'apprête à vivre son premier match de l'après-Thomas Häberli. En plein doute, les Grenat accueillent le FC Utrecht au 3e tour qualificatif de l'Europa League jeudi à Genève (20h30).

C'est avec un duo d'intérimaires à la barre - l'entraîneur adjoint Bojan Dimic et celui des attaquants Alexandre Alphonse - que le SFC aborde cette échéance capitale. Après leur élimination au 2e tour qualificatif de la Ligue des champions contre le Viktoria Plzen (3-2 sur les deux matches), les Grenat défient Utrecht, qui a facilement pris la mesure du Sheriff Tiraspol au tour précédent (7-2 sur la double confrontation).

Les Néerlandais disputent des qualifications européennes pour la première fois depuis 2019. L'équipe entraînée par Ron Jans est sur la pente ascendante après avoir terminé à la quatrième place de la dernière campagne d'Eredivisie.

Les Grenat seraient bien inspirés d'écarter Utrecht au terme de ce 3e tour dont le match retour est agendé au jeudi 14 août aux Pays-Bas. Ils joueraient ainsi les barrages de l'Europa League et seraient assurés de disputer, au pire, la phase de ligue de la Conference League.

Mais en cas d'élimination, Servette serait reversé en barrage de la C4, où il affronterait les Grecs du Panathinaikos ou les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk. La perspective de vivre un automne européen se réduirait encore un peu plus.

/ATS
 

