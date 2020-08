Servette, le focus sur l'Europe

Servette, qui a repris l'entraînement cette semaine, axe son début de préparation sur la réception du MFK Ruzemberok lors du 1er tour de qualification en Europa League jeudi prochain.

'Nous avons deux phases de préparation, détaille Alain Geiger. Il y aura bien sûr celle pour le championnat, mais avant nous avons ciblé le match du 27 août, afin d'y être au mieux et de pouvoir assumer cette qualification.' L'approche est forcément particulière pour l'entraîneur servettien: l'enjeu viendra très tôt, avec une incidence claire sur la suite de la préparation. 'Cela nous permet d'être vraiment concernés, note le coach. Nous pouvons développer une certaine mentalité, celle de la gagne. Il faut tout de suite aller dans le dur.'

Même si, une fois passée cette rencontre face aux Slovaques, les échéances importantes mettront trois semaines à venir. Le prochain tour d'Europa League aura lieu le 17 septembre, soit juste avant la reprise de la Super League. Si Servette passe les échelons, il pourrait ainsi s'infliger plusieurs semaines anglaises consécutives. Un contexte pas évident à appréhender, et qui n'est pas sans rappeler la saison 2012-13, lorsque le club genevois avait été relégué deux ans après son retour dans l'élite marqué par une qualification européenne immédiate. 'Mais je crois que le club est plus stable qu'à l'époque, tempère Steve Rouiller. Il grandit et nous, en tant que joueurs, voulons grandir avec. Les joueurs ont conscience de la saison qu'il faudra faire pour être au niveau.'

'Toujours essayer d'être attractifs'

Le défenseur valaisan de 30 ans, qui vient de prolonger son bail jusqu'en 2023 avec le SFC ('C'est ma maison, je me vois rester ici très longtemps'), sera attendu, à l'instar de ses coéquipiers. Mais Servette a prévu de faire dans la continuité, notamment au niveau du jeu: la verticalité et l'intensité.

'Nous voulons toujours essayer d'être attractifs, faire du jeu, aller vers l'avant, mais tout en restant dans ce rôle de challenger qui nous a bien convenu, liste Geiger. Il faut consolider l'équipe en Super League, avec nos moyens, même si cette année l'intégration des jeunes sera importante, donc nous devrons être un peu plus patients.' L'objectif? 'Entre la 4e et la 8e place', vise le technicien.

Servette n'a en tout cas pas prévu de renouveler largement son contingent. Aux postes de latéraux, Moussa Diallo (à droite) et Arial Mendy (à gauche) sont venus apporter de la densité à un effectif qui en a parfois manqué. Le second s'est dit convaincu 'par le projet de jeu' grenat et pourrait être très sollicité, sachant que Dennis Iapichino n'a toujours pas prolongé.

Des départs ne sont pas à exclure, sachant que certains servettiens se sont révélés la saison passée. Ce qui pourrait ouvrir la porte à des recrues supplémentaires, du moins 'si les opportunités qui se présentent rentrent dans le projet jeunesse que l'on a', rappelle un Geiger satisfait de ce qu'il a actuellement.

Note:

Des sons sont disponibles

/ATS