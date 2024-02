Servette pour un 15e match sans défaite

Le deuxième derby de l’année verra le Servette FC recevoir le Stade Lausanne-Ouchy ce dimanche à 16.30. Victorieux 1-0 d’Yverdon samedi dernier, les Grenat entendent prolonger leur série vertueuse.

Invaincu désormais depuis quatorze rencontres – 9 victoires et 4 nuls -, le Servette FC ne peut pas se permettre d’égarer des points face à la 'lanterne rouge' s’il entend s’immiscer vraiment dans la lutte pour le titre. On rappellera que les Grenat sont à 6 points des Young Boys.

Victorieux 3-2 à Lugano pour son premier match de l’année, le SLO a concédé deux défaites à domicile devant Winterthour et Lucerne qui hypothèquent encore plus ses chances de maintien. Le SLO accuse désormais 7 points de retard sur Lausanne. Mais les Vaudois veulent croire que l’exploit est possible face à un adversaire contre lequel ils ont obtenu le nul à la Pontaise le 5 août et le 1er novembre à Genève en Coupe de Suisse avant toutefois de s’incliner aux tirs au but.

La première rencontre de ce dimanche opposera Yverdon au FC Zurich. Sévèrement battus mardi à Berne face aux Young Boys (5-1), le gardien Paul Bernardoni et ses coéquipiers tenteront de cueillir un troisième succès de rang à domicile après les victoires devant le SLO (2-1) et Lucerne (2-1).

/ATS