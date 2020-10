Sion - Lausanne: réactions diverses après un 0-0

'Deux points de perdus' pour Musa Araz, 'un bon point ramené du Valais' pour Mory Diaw. Du 0-0 entre Sion et Lausanne de dimanche, ce sont surtout les Vaudois qui en sont les plus heureux.

Il faut dire qu'en jouant plus d'une demi-heure à dix contre onze, Lausanne peut s'estimer heureux d'avoir pris ce point. 'La principale chose à faire, c'était de maintenir le résultat, malgré que c'était plus compliqué avec un joueur de moins.' Mais ce n'est même pas une surprise. En deux matches à l'extérieur cette saison, le LS a évolué plus de cent minutes en infériorité numérique (Kukuruzovic à Sion, après Nanizayamo à Lucerne lors du 2-2 de la 2e journée).

Une explication? 'Je serais content si la prochaine fois ce n'est pas le même arbitre (réd: c'était déjà Alessandro Dudic à Lucerne), a noté Giorgio Contini. Mais au moins, le fait de ne pas perdre à nouveau donne raison à notre travail: même à dix, on arrive à défendre et à ne pas perdre le courage d'essayer quelque chose. Il ne faut pas oublier qu'on est que le néo-promu et on est très fiers de ce point pris.'

Côté sédunois en revanche, il y avait de l'amertume, surtout qu'il y a peu d'occasions créées, même avec un homme de plus sur le terrain. 'Il nous manque peut-être certains automatismes, estimait Musa Araz, qui jouait son premier match sous ses nouvelles couleurs. Nous sommes pas mal de nouveaux joueurs et, même si ce ne sont pas des excuses, ce sont là des éléments qui peuvent faire la différence. A nous de travailler pour être plus dangereux dans les trente derniers mètres.'

Pour Fabio Grosso, il faut toutefois garder le positif: 'Nous prenons de l'expérience, souligne l'entraîneur italien. Nous avançons quelque peu, même si nous espérions pouvoir le faire encore plus. Et quand nous n'arrivons pas à gagner, le mieux est de garder ce point. J'espère que la première victoire sera pour la prochaine fois.' L'occasion serait belle: dans une semaine, Sion reçoit Servette pour un nouveau derby.

/ATS