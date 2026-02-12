Sion accueille Bâle, le LS chez le leader

Le FC Sion accueille jeudi soir un FC Bâle en difficulté (20h30). De son côté, le Lausanne-Sport fait face à un grand défi sur la pelouse du probant leader de Super League, le FC Thoune.

Après quatre matches nuls consécutifs, les Valaisans profiteraient grandement d'une victoire à Tourbillon. En cas de succès, ils reviendraient à deux points des Bâlois et pourraient même viser une place européenne en fin de saison.

Bâle apparaît presque comme la victime idéale, tant rien ne se passe comme prévu depuis quelques mois chez le champion en titre. Le remplacement de Ludovic Magnin par Stephan Lichsteiner sur le banc n'a pas vraiment résolu les problèmes des Rhénans, même s'ils se sont enfin relancés dimanche contre le FCZ après trois revers.

Lausanne fait de son côté face à une lourde tâche sur la pelouse du leader thounois. Après deux victoires pour commencer 2026, le LS est rentré dans le rang et reste sur un match nul contre Saint-Gall. Les promus bernois sont eux toujours irrésistibles, comme en témoigne leur série de six victoires consécutives en championnat.

/ATS