Sion obtient un point face à YB

Le FC Sion a concédé son premier point de la saison en Super League dimanche face à YB (0-0). Dans un Wankdorf caniculaire, les Sédunois ont néanmoins enchaîné un troisième match sans défaite.

Dans cette rencontre très équilibrée, entrecoupée de pauses boissons dues à la chaleur, l'expulsion du Sédunois Jan Kronig pour une faute de dernier recours sur Bedia à la 80e aurait pu tout changer.

Mais Anthony Racioppi a joué les sauveurs avec deux arrêts réflexes à la 87e et, surtout, à la 95e pour maintenir son équipe hors de l'eau et permettre au FC Sion de signer son premier match de 2025 à l'extérieur sans encaisser de but.

Même réduits à 10, les hommes de Didier Tholot avaient encore pu s'offrir une superbe occasion avec le revenant Baltazar à la manoeuvre à la 90e. Mais ils s'étaient heurtés à un Marvin Keller intraitable dans la cage bernoise.

En pleine confiance et avec un effectif de départ inchangé par rapport à celui aligné face à Lugano (victoire 4-0), c'est le FC Sion qui s'était montré le plus dangereux en première mi-temps, avec notamment un tir de Kolloli à la 25e. YB n'est pour sa part pas parvenu à cadrer la moindre tentative avant la pause. En seconde période, Darian Males a trouvé le cadre du but sédunois à la 65e, secouant les Bernois jusqu'alors sans solution en attaque.

/ATS