Sion quasiment condamné au barrage

Le FC Sion est toujours dernier avant l'ultime journée de Super League. Battus jeudi chez eux par Lucerne (1-2), les Valaisans sont presque condamnés au barrage contre la relégation.

Plus les seuls maîtres de leur destin, les Sédunois devront aller cueillir au moins un point lundi à Saint-Gall, tout en espérant que Winterthour n'en inscrive aucun à Berne, chez le champion.

Les choses avaient pourtant démarré de façon idéale pour les hommes de Paolo Tramezzani, auteurs de l'ouverture du score sur un penalty transformé par Anto Grgic (15e), alors que leurs adversaires directs étaient déjà menés 0-2 par le FC Zurich. Sion avait alors son sort pleinement entre ses mains, à condition que les résultats demeurent stables. Mais les Lucernois ont pu trouver l'égalisation par Pascal Schürpf (52e), avant de profiter de l'expulsion de Denis-Will Poha (66e), coupable de s'être appuyé sur la tête de Martin Frydek, pour reprendre le contrôle du jeu. Sofyan Chader a finalement offert la victoire aux visiteurs (75e), pour le plus grand désespoir de leurs supporters.

Pas de succès pour les adieux de Geiger

De son côté, Servette n'a pu faire mieux qu'un match nul face à Bâle (3-3) lors du dernier match au Stade de Genève de son entraîneur, Alain Geiger, qui cèdera les rênes de l'équipe au terme de la meilleure de ses cinq saisons passées au SFC.

Devant plus de 12'000 spectateurs, les Servettiens ont tout de même présenté du beau spectacle dans un match riche en rebondissements. Chris Bedia avait ouvert le score (41e) sur une grosse erreur bâloise, avant que Zeki Amdouni (43e) et Wouter Burger (69e) ne relancent les affaires du FCB. Jamais battus, les Genevois ont à leur tour frappé deux fois en fin de match par Hussayn Touati (73e) et Miroslav Stevanovic (81e) pour renverser une nouvelle fois la partie.

Assuré à cet instant-là de terminer l'exercice à la 2e place, synonyme de ticket pour les tours qualificatifs de la Ligue des Champions, Servette a toutefois dû remettre le champagne au frigo. Amdouni a en effet arraché une égalisation inespérée (88e) pour renvoyer tout le monde dos à dos.

L'ordre des places européenes reste d'ailleurs à déterminer, après les autres résultats de la soirée. L'équipe servettienne voit en effet Lugano revenir à une seule longueur après sa victoire au Cornaredo contre Young Boys (2-0), dans une répétition générale avant leur futur duel en finale de la Coupe de Suisse, dans dix jours au Stade de Suisse.

La dernière rencontre de la soirée a vu Grasshopper et Saint-Gall partager l'enjeu au Letzigrund (2-2). Les Zurichois comptent 44 points au classement, à égalité avec le FCZ, vainqueur à Winterthour (0-2) et Bâle et ne peuvent plus rejoindre Lucerne à la 4e place avec 50 unités.

