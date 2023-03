Sion sorti en quart de finale par Lugano

Le FC Sion ne disputera pas les demi-finales de la Coupe de Suisse.

Les Sédunois se sont lourdement inclinés (3-0) devant Lugano en quarts de finale mercredi. Bâle a pour sa part rejoint le dernier carré en s'imposant 2-1 après prolongation à St-Gall.

Sion ne sauvera donc pas sa saison en soulevant une 14e Coupe de Suisse. Malgré la présence du président Christian Constantin sur le banc, les Valaisans n'ont pas trouvé la solution contre un Lugano supérieur collectivement. Le détenteur du trophée poursuit donc sa route.

Peinant à la construction, les Sédunois n'ont pas suffisamment pesé sur la rencontre, manquant pour la troisième saison consécutive une qualification pour le dernier carré. Cherchant à s'appliquer, les Sédunois ont pourtant tenté de sortir la tête de l'eau après une série de onze rencontres de championnat sans succès.

Sauf qu'entre la théorie et la pratique, pas facile de redonner du moral, de la grinta et une jouerie de qualité à une équipe grippée depuis des semaines. Avant la partie, Christian Constantin avait tenté de fouetter l'orgueil de ses gars, en leur montrant une vidéo retraçant l'ultime victoire du club en Coupe (2015). Sauf que ce grain de folie espéré par 'CC', on ne l'aura pratiquement jamais vu.

Chances galvaudées

Le FC Sion se sera pourtant ménagé trois énormes opportunités de prendre l'avantage. Mais ni Cyprien (49e), ni Araz (51e) ni Itaitinga (53e) n'ont réussi à battre Saipi. Sion venait de laisser passer sa chance.

Trois minutes après son entrée en jeu (62e), Amoura trouvait la cible (1-0). Le 2-0 tombait à la 72e, Aliseda transformant un penalty à la suite d'une faute de Baltazar sur Espinoza. La messe était dès lors dite, le 3-0 de Sabbatini, consécutivement à une bourde de Fickentscher n'étant qu'anecdotique.

Amdouni et Zeqiri frappent encore

Six jours après sa victoire 2-0 devant Trabzonspor, le FC Bâle a pour sa part encore marqué les esprits. Les Rhénans ont renversé la table à St-Gall pour se hisser dans le dernier.

Et comme face à Trabzonspor, Zeki Amdouni et Andi Zeqiri ont trouvé le chemin des filets pour donner la victoire à leurs couleurs après les prolongations. Les deux anciens joueurs du Lausanne-Sport ont répondu à l'ouverture du score de Jérémy Guillemenot dans un quart de finale qui a tenu toutes ses promesses.

Finaliste malheureux des deux dernières éditions de cette Coupe de Suisse, le FC St-Gall n'a pas été capable de résister aux assauts d'une équipe qui monte enfin en puissance. Le gardien Lukas Watkowiak a, ainsi, longtemps retardé l'échéance sans toutefois pouvoir gommer pleinement les manques de ses coéquipiers. Plus les minutes passaient, plus l'emprise des Rhénans était manifeste.

Tirage samedi

Le dernier quart de finale mettra aux prises le pensionnaire de 1re ligue Rotkreuz au Servette FC jeudi soir. Les demi-finales, dont le tirage au sort sera effectué ce samedi au terme du match de Super League entre Lucerne et Bâle, se disputeront les 4, 5 ou 6 avril.

/ATS