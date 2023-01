Sommer savoure ses premiers jours au Bayern

Quelques jours après son arrivée éclair à Munich, Yann Sommer évoque les turbulences de ses premiers jours vécus au sein du Bayern.

'J'ai bien fait abstraction de tout ce qui se passait autour de moi', estime le nouveau gardien du champion d'Allemagne.

Le portier de l'équipe de Suisse n'a pas eu le temps de se faire trop de soucis, souligne-t-il dans un entretien à Keystone-ATS. 'Tout est allé très vite après la signature du contrat mercredi dernier'.

Le traitement médiatique des deux matches nuls 1-1 contre Leipzig et Cologne a renforcé chez lui la certitude qu'il règne chez le leader de la Bundesliga une attente sans précédent, même pour l'Allemagne: 'Ici, on exige un succès maximal'.

L'ancien gardien de Mönchengladbach suit depuis longtemps et de près le travail du coach du FCB Julian Nagelsmann, dont la stratégie de jeu est un point central à ses yeux: 'Je sais quel type de football il a à l'esprit, ce qui est important pour lui. C'est aussi pour cela que je me suis dit: ce projet incroyablement passionnant me convient en tant que gardien de but'.

Après huit ans et demi de 'merveilleuses années à Mönchengladbach', le thème du Bayern 'est venu de nulle part. Avant, je n'avais personnellement jamais envisagé l'option du Bayern Munich, parce que ce n'était pas du tout un sujet. Et ce club prestigieux m'a fait une telle demande'. Selon Sommer, c'est à la fois un honneur et un devoir: 'Sportivement, ce club est extrêmement attrayant'.

L'international aux 80 sélections n'interprète en premier lieu pas le contrat portant jusqu'en 2025 comme une déclaration, mais comme 'une durée qui me donne de la sécurité, ainsi qu'à ma famille'. Pour l'instant, il vit à juste titre le moment présent.

