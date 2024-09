Suède et Danemark font candidature commune

La Suède et le Danemark vont officiellement soumettre auprès de l'UEFA leur candidature commune à l'organisation de l'Euro 2029 féminin. Les deux pays l'ont annoncé mardi.

Les deux fédérations ont déclaré vouloir organiser 'le plus grand championnat d'Europe féminin de l'histoire'. 'Nous savons à quel point il est important de participer à l'organisation de championnats, notamment pour inspirer et encourager davantage de filles à pratiquer ce sport', a souligné le président de la fédération suédoise Fredrik Reinfeldt.

Les travaux de préparation à une candidature commune et le dialogue avec de potentielles villes hôtes 'battent leur plein', ont fait savoir la SvFF et la DBU. Le duo Suède-Danemark est en concurrence avec le Portugal et l'Allemagne. L'UEFA annoncera officiellement le nom du pays hôte en 2025.

Le Danemark a été hôte de l'Euro 1991 de football féminin, et la Suède a accueilli l'évènement à deux reprises, une première fois avec la Norvège en 1997 et une deuxième fois seule en 2013.

L'Euro 2025 doit se disputer en Suisse du 2 au 27 juillet.

/ATS