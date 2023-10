Suisse 21: bonsoir tristesse

D'une manière surprenante, l'équipe de Suisse M21 a séché en Arménie lors d'un match de la qualification pour l'Euro. Au terme d'un match d'une grande tristesse, elle s'est contentée d'un 0-0.

Terrain lugubre, éclairage lugubre et personne pour éclairer le jeu des Suisses à Erevan. Ils ont régulièrement buté sur la défense ultraregroupée des Arméniens.

De surcroît, les joueurs du coach Sascha Stauch n'ont pas pleinement convaincu sur le plan défensif contre le dernier de la poule. Ainsi, le portier Marvin Keller a dû intervenir à plusieurs occasions pour éviter à la Suisse de se retrouver en retard au tableau d'affichage.

Après une phase intiale où les Arméniens se sont créé deux bonnes chances de tir, les Suisses ont fini par prendre le contrôle du jeu. Mais Fabian Rieder et Lars Villiger ont manqué parfois de précision dans leurs passes. Le Thounois Valmir Matoshi a vu son tir repoussé par le poteau intérieur peu avant la mi-temps tandis que le Bernois Aurèle Amenda a touché le coin du but d'un coup de tête.

En deuxième mi-temps, les opportunités ont été rares pour les Suisses, incapables d'accélérer le rythme. Franck Surdet, Fabian Rieder et l'entrant Nikolas Muci ont obtenu quelques occasions.

La Suisse a donc abandonné ses premiers points au cours de ce troisième match et laisse l'Albanie seule en tête avec 9 points et un match de plus.

