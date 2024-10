Super League: 1-1 entre le FC Zurich et Lugano

Le FC Zurich et Lugano se sont séparés sur un nul 1-1 lors du choc de la 9e journée de Super League. Les deux clubs rejoignent ainsi Lucerne en tête du classement.

Les Tessinois peuvent cependant nourrir des regrets, car ils ont copieusement dominé et ont de loin été l'équipe la plus active et la plus dangereuse. Mais Brecher, très en vue, a sauvé son camp à de nombreuses reprises. Le portier du FCZ a aussi eu besoin de l'aide de la transversale sur une frappe de Steffen (5e).

Lugano a enfin pris l'avantage par Aliseda (26e), bien servi par Steffen. Oublié par la défense des bianconeri, Perea a égalisé de la tête (35e) sur le premier essai cadré des Zurichois, qui sera aussi le seul jusqu'à la 88e! Avec un point, l'équipe locale a vraiment été très bien payée.

/ATS