Super League: Bâle laisse partir Otele

Philip Otele (26 ans) a été prêté par Bâle au SV Hambourg jusqu'au terme de la saison. Le club allemand dispose en outre d'une option d'achat sur l'attaquant nigérian.

Celui-ci évoluait au FCB depuis janvier 2025. Otele avait contribué au titre de champion conquis au printemps dernier par les Rhénans en marquant neuf buts. Lors de la saison en cours, il a aussi inscrit neuf réussites.

Jonas Adjetey (22 ans) quitte lui aussi le FC Bâle. Le défenseur central a été transféré définitivement au VfL Wolfsburg an. Le Ghanéen jouait sur les bords du Rhin depuis l'été 2022 et il a disputé 73 matches avec les rotblau.

