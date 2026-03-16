Super League: Grasshopper actionne le siège éjectable

Grasshopper a limogé son entraîneur Gerald Scheiblehner (49 ans). L'Autrichien était en poste ...
Super League: Grasshopper actionne le siège éjectable

Super League: Grasshopper actionne le siège éjectable

Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Grasshopper a limogé son entraîneur Gerald Scheiblehner (49 ans). L'Autrichien était en poste depuis l'été dernier. L'intérim jusqu'au terme de la saison sera assuré par Gernot Messner, coach des M21.

GC occupe l'avant-dernier rang de la Super League. Son avance sur la lanterne rouge Winterthour n'est plus que de cinq points. Les Sauterelles ont perdu leurs trois derniers matches, dont un sec 5-1 sur la pelouse du leader Thoune samedi.

'La décision a été difficile à prendre. Nos relations avec Gerald et son staff étaient très bonnes et empreintes de confiance. Nous les remercions pour leur travail ces derniers mois. Mais après une profonde analyse, nous sommes arrivés à la conclusion que nous voulions donner une nouvelle impulsion pour la fin de la saison', a déclaré le directeur technique Alain Sutter sur le site du club zurichois.

Les dirigeants ont ainsi voulu réagir pour tenter de stopper la chute et de sauver l'essentiel, à savoir une relégation directe. GC a paradoxalement encore une chance de gagner un trophée cette saison puisque le club jouera la demi-finale de la Coupe de Suisse le 18 avril à la Pontaise contre le Stade Lausanne-Ouchy, formation de Challenge League.

/ATS
 

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