Super League: Lausanne-Sport écrase YB 5-0

Le Lausanne-Sport a enfin renoué avec la victoire en Super League. Lors de la 8e journée, les ...
Super League: Lausanne-Sport écrase YB 5-0

Super League: Lausanne-Sport écrase YB 5-0

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Le Lausanne-Sport a enfin renoué avec la victoire en Super League. Lors de la 8e journée, les Vaudois ont écrasé les Young Boys 5-0 à la Tuilière grâce notamment à un triplé de Theo Bair.

L'attaquant canadien a été le bourreau des Bernois avec un hat trick classique (6e/12e/47e). Depuis son arrivée, il n'avait pas encore marqué en championnat mais avait inscrit un but en Coupe et un autre en Conference League. Le solide avant-centre (1m94), prêté par Auxerre, est déjà en passe de conquérir les fans lausannois. Diakité (74e) et Butler-Oyedeji (78e) ont encore salé l'addition.

YB, qui aurait pris la tête en cas de victoire, est tombé de haut. Les hommes de Giorgio Contini ont été dominés dans tous les compartiments du jeu. Le LS n'avait pourtant plus gagné en championnat depuis le 27 juillet, un 3-2 contre Winterthour lors de la journée initiale.

/ATS
 

Actualités suivantes

Super League: les clubs lémaniques à domicile cet après-midi

Super League: les clubs lémaniques à domicile cet après-midi

Football    Actualisé le 05.10.2025 - 04:03

Super League: le derby zurichois pour Grasshopper

Super League: le derby zurichois pour Grasshopper

Football    Actualisé le 04.10.2025 - 22:25

Le FC Ajoie-Monterri se rapproche de la barre

Le FC Ajoie-Monterri se rapproche de la barre

Football    Actualisé le 04.10.2025 - 21:26

Bundesliga: le Bayern Munich creuse déjà l'écart

Bundesliga: le Bayern Munich creuse déjà l'écart

Football    Actualisé le 04.10.2025 - 20:35

Articles les plus lus

Premier League: changement de leader

Premier League: changement de leader

Football    Actualisé le 04.10.2025 - 20:33

Bundesliga: le Bayern Munich creuse déjà l'écart

Bundesliga: le Bayern Munich creuse déjà l'écart

Football    Actualisé le 04.10.2025 - 20:35

Le FC Ajoie-Monterri se rapproche de la barre

Le FC Ajoie-Monterri se rapproche de la barre

Football    Actualisé le 04.10.2025 - 21:26

Super League: le derby zurichois pour Grasshopper

Super League: le derby zurichois pour Grasshopper

Football    Actualisé le 04.10.2025 - 22:25

Super League: un point arraché de haute lutte pour le FC Sion

Super League: un point arraché de haute lutte pour le FC Sion

Football    Actualisé le 04.10.2025 - 20:03

Premier League: changement de leader

Premier League: changement de leader

Football    Actualisé le 04.10.2025 - 20:33

Bundesliga: le Bayern Munich creuse déjà l'écart

Bundesliga: le Bayern Munich creuse déjà l'écart

Football    Actualisé le 04.10.2025 - 20:35

Le FC Ajoie-Monterri se rapproche de la barre

Le FC Ajoie-Monterri se rapproche de la barre

Football    Actualisé le 04.10.2025 - 21:26

Le FC Bassecourt regoûte à la victoire

Le FC Bassecourt regoûte à la victoire

Football    Actualisé le 04.10.2025 - 18:30

Le FC Courtételle défait à Schötz

Le FC Courtételle défait à Schötz

Football    Actualisé le 04.10.2025 - 18:49

Super League: un point arraché de haute lutte pour le FC Sion

Super League: un point arraché de haute lutte pour le FC Sion

Football    Actualisé le 04.10.2025 - 20:03

Premier League: changement de leader

Premier League: changement de leader

Football    Actualisé le 04.10.2025 - 20:33