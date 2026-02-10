Super League: Lucerne enfonce Grasshopper

Le duel des mal classés entre Lucerne et Grasshopper a tourné en faveur des Lucernois. Vainqueurs ...
Super League: Lucerne enfonce Grasshopper

Super League: Lucerne enfonce Grasshopper

Photo: KEYSTONE/URS FLUEELER

Le duel des mal classés entre Lucerne et Grasshopper a tourné en faveur des Lucernois. Vainqueurs 4-3 à domicile, ils prennent sept points d'avance sur le club zurichois, toujours barragiste.

C'est un match de Super League aussi riche en rebondissements qu'en buts qui s'est joué en Suisse centrale. Et ce sont les hommes de Mario Frick, pourtant incapables de gagner en 2026, qui ont eu le dernier mot.

Un but de Severin Ottiger à la 76e a offert les trois points aux Lucernois. Ces derniers avaient pris une première fois l'avantage peu après la mi-temps sur un but contre son camp de Sven Kohler (3-2, 53e), mais un GC accrocheur était revenu à égalité via Simone Stroscio (3-3, 58e).

Les Sauterelles peuvent nourrir des regrets, car elles ont mené par deux fois au score en première mi-temps après des buts de Tim Meyer (9e) et Luke Plange (35e). Efficace, Lucerne a répondu à chaque fois très vite, grâce à Oscar Kabwit (15e) et Matteo Di Giusto (37e).

En attendant les autres matches de cette 24e journée, les Lucernois remontent ainsi au 8e rang, avec deux points d'avance sur Servette et le FCZ, qui jouent mercredi contre Lugano et Winterthour respectivement.

/ATS
 

Actualités suivantes

Un deuxième but consécutif pour Noah Okafor avec Leeds

Un deuxième but consécutif pour Noah Okafor avec Leeds

Football    Actualisé le 10.02.2026 - 22:50

L'actu du foot féminin

L'actu du foot féminin

Football    Actualisé le 09.02.2026 - 10:19

Ligue 1: le Paris Saint-Germain sans pitié pour Marseille

Ligue 1: le Paris Saint-Germain sans pitié pour Marseille

Football    Actualisé le 08.02.2026 - 22:45

Serie A: l'Inter cartonne avec une réussite d'Akanji

Serie A: l'Inter cartonne avec une réussite d'Akanji

Football    Actualisé le 08.02.2026 - 20:01

Articles les plus lus

Premier League: Manchester City s'impose 2-1 à Liverpool

Premier League: Manchester City s'impose 2-1 à Liverpool

Football    Actualisé le 08.02.2026 - 19:40

Serie A: l'Inter cartonne avec une réussite d'Akanji

Serie A: l'Inter cartonne avec une réussite d'Akanji

Football    Actualisé le 08.02.2026 - 20:01

Ligue 1: le Paris Saint-Germain sans pitié pour Marseille

Ligue 1: le Paris Saint-Germain sans pitié pour Marseille

Football    Actualisé le 08.02.2026 - 22:45

L'actu du foot féminin

L'actu du foot féminin

Football    Actualisé le 09.02.2026 - 10:19

Super League: occasion manquée pour le Lausanne-Sport

Super League: occasion manquée pour le Lausanne-Sport

Football    Actualisé le 08.02.2026 - 18:37

Premier League: Manchester City s'impose 2-1 à Liverpool

Premier League: Manchester City s'impose 2-1 à Liverpool

Football    Actualisé le 08.02.2026 - 19:40

Serie A: l'Inter cartonne avec une réussite d'Akanji

Serie A: l'Inter cartonne avec une réussite d'Akanji

Football    Actualisé le 08.02.2026 - 20:01

Ligue 1: le Paris Saint-Germain sans pitié pour Marseille

Ligue 1: le Paris Saint-Germain sans pitié pour Marseille

Football    Actualisé le 08.02.2026 - 22:45

Servette reçoit Thoune, promu et leader de Super League

Servette reçoit Thoune, promu et leader de Super League

Football    Actualisé le 08.02.2026 - 04:07

Super League: un sixième succès de suite pour le leader Thoune

Super League: un sixième succès de suite pour le leader Thoune

Football    Actualisé le 08.02.2026 - 16:04

Super League: occasion manquée pour le Lausanne-Sport

Super League: occasion manquée pour le Lausanne-Sport

Football    Actualisé le 08.02.2026 - 18:37

Premier League: Manchester City s'impose 2-1 à Liverpool

Premier League: Manchester City s'impose 2-1 à Liverpool

Football    Actualisé le 08.02.2026 - 19:40